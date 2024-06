Il corriere scomparso. La svolta dei due fermi fa aumentare i timori sulla sorte di Nicolas

Piancastagnaio (Siena), 18 giugno 2024 – A quasi un mese dalla misteriosa scomparsa di Nicolas Matias del Rio, il quarantottenne corriere argentino dipendente della New Futura di Piancastagnaio, ditta di trasporti focalizzata sulla consegna di pregiate borse lavorate a Piancastagnaio e nell’Amiata, ieri si è registrata una clamorosa svolta nell’inchiesta: due cittadini stranieri fermati dai Carabinieri con l’accusa di rapina e danneggiamento a seguito di incendio. Il fermo dei due, un cittadino turco di 42 anni e l’altro di nazionalità albanese di 33 anni (quest’ultimo fermato all’aeroporto di Ciampino mentre tentava di prendere il volo per raggiungere la capitale Tirana) non è l’epilogo delle attività degli inquirenti. Si stanno ricercando altri componenti di quella banda, aspetto che potrebbe dare una svolta alla drammatica vicenda della sparizione di Nicolas Matias del Rio.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno sul versante senese dell’Amiata, a Piancastagnaio dove Nicolas aveva iniziato a lavorare nell’azienda New Futura rilevata qualche anno fa da Sergio de Cicco, anche lui di origini argentine. Oltre al lavoro De Cicco condivideva con Nicolas una forte amicizia familiare.

"Ho saputo dei fermati a Casteldelpiano - ha detto l’imprenditore - e spero che gli altri componenti della banda vengano presto presi. Perché così si potrebbe risalire a dove può essere Mathias. Certo, personalmente sono molto preoccupato sulla sorte del ragazzo. Dopo un mese, i dubbi e le ipotesi diventano particolarmente negative. È ancora vivo? Questo debbono chiarirlo coloro che sono stati fermati e il resto della banda che si sta cercando".

Chiusi nel loro drammatico silenzio i familiari di Mathias. Il padre Eduardo del Rio, che ha scelto il silenzio con la stampa. E la moglie Care, che in questi giorni tramite il Consolato Argentino ha diffuso drammatici appelli in Argentina e in particolare a Buenos Aires dove la famiglia ha vissuto fino al mese di dicembre dello scorso anno. Arrivati in Italia, i due coniugi che hanno un bambino di 8 anni, erano andati a risiedere ad Abbadia San Salvatore, accolti dalla comunità locale e da numerosi amici che si erano fatti in avanti per aiutare la famiglia ad integrarsi nel paese.

Nicolas aveva avuto qualche problema con il lavoro. Sergio de Cicco lo aveva preso con se come corriere. Ma il giovane sapeva arrangiarsi e nei momenti in cui non lavorava come corriere, dava una mano nell’officina di soccorso stradale Albani di Casa del Corto. Una vicenda che ha commosso tutta l’Amiata, anche perché continuano a non esserci certezze sulla sorte del giovane dipendente. Anche i neoeletti sindaci di Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini e Franco Capocchi di Piancastagnaio, hanno voluto essere accanto alla famiglia di Nicolas Matias del Rio, cosi provata.