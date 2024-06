Consolato generale argentino a Roma. Appello per Del Rio, sparito da 24 giorni

S’infittisce il mistero sulla scomparsa di Nicolas Del Rio. E scende in campo anche il Consolato generale argentino a Roma, diffondendo la foto del 40enne scomparso il 22 maggio scorso dopo aver prelevato un carico di borse griffate a Castel del Piano. Sul profilo facebook, infatti, è stata pubblicata la foto di Del Rio, si dice che lo stanno cercando appunto da ormai 24 giorni. E si riporta anche il numero della procura di Grosseto - 0564 477111 – per eventuali segnalazioni. Un post, subito condiviso dai familiari del corriere sparito nel nulla, compresa la moglie, che lascia intuire quanto forte sia la preoccupazione per la sorte dell’autista. Che gli investigatori stanno cercando nel silenzio più assoluto. Nulla trapela sulle mosse della procura che, comunque, in questi giorni ha certo scavato in varie direzioni perché Nicolas Del Rio deve essere ritrovato. La sensazione, visto appunto il silenzio assordante sul caso e l’arroccamento degli inquirenti, è che possa essere stata magari trovata una traccia da seguire. Il mistero comunque resta.

La comunità di Abbadia San Salvatore, intanto, insieme a quella di Piancastagnaio - dove Del Rio lavorava, sia per la New Futura che per l’officina che fa servizio di soccorso stradale a Casa del Corto - si sono stretti a moglie e figlio. La donna è stata ricevuta venerdì dal neo sindaco Niccolò Volpini.

La.Valde.