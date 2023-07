"Chiese aperte contro il caldo" Siena docet

Le chiese aprano le porte per dare rifugio contro il caldo estremo. Lo ha chiesto il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, in un tweet nel quale allega una foto della Basilica di San Francesco a Siena, città nella quale si trova attualmente in vacanza. "Durante le ondate di caldo le chiese dovrebbero restare aperte come spazi freschi e per offrire rifugio", ha scritto. E poi, commentando l’arte senese: "Bella architettura medievale, ma anche un luogo fresco". Alla proposta del ministro ha replicato un portavoce della Chiesa evangelica tedesca: "Nelle nostre chiese tutti sono i benvenuti, per pregare e anche per trovare riparo dal caldo". E un portavoce della Cei ha fatto eco: "Tutte le chiese sono aperte durante il giorno in ogni periodo dell’anno". Siena docet.