Cavallo contromano sull’Autopalio. Tassista racconta: "Con una cliente in auto: che paura"

Siena, 15 aprile 2023 – «Ho visto la macchina davanti a me frenare, ho fatto lo stesso. Nella corsia di sorpasso, lungo il guard-rail interno, trottava un cavallo. ’Che ci fa qui!’, abbiamo esclamato io e la signora che stavo portando con il taxi all’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi".

Un incontro da brivido quello fatto da Sergio Betti, 30 anni, di Siena, e dalla sua cliente sull’Autopalio, poco prima dell’uscita di Monteriggioni. Il taxi andava verso Firenze, il cavallo galoppava in direzione Siena.

"Un miracolo che non sia successo nulla. Pensa se una moto in fase di sorpasso si fosse scontrata con l’animale", aggiunge Betti che ha anche filmato l’incontro ravvicinato con il cavallo in fuga grazie alla dash cam installata a bordo.

E’ il filmato a raccontare meglio di ogni altra cosa il pericolo corso ieri intorno alle 11 sulla ’Palio’ da tanti automobilisti. Si vedono le macchine che viaggiano a velocità sostenuta. Alcune sorpassano finché non spunta il sauro, elegante e possente, che in mezzo a quel traffico trotterella vicino al guard-rail come se tenesse lo steccato.

Era fuggito da un’azienda della zona di Monteriggioni, si scoprirà più tardi, finendo sulla carreggiata dell’arteria più trafficata della provincia e in un orario di punta. "Una situazione assurda. Ho gettato uno sguardo nello specchietto retrovisore vedendo che non c’erano stati problemi.

E ho chiamato subito i carabinieri che mi hanno detto di essere già stati avvertiti", spiega ancora Betti. "Più che spaventato sono rimasto a bocca aperta, sorpreso", ribadisce il tassista che ha poi visto la polizia stradale passare al setaccio la Siena-Firenze.

Sulla ’Palio’, fortunatamente, non ha galoppato a lungo. Perché superata la barriera di protezione si è gettato evidentemente verso i campi. Mentre la sua ’fuga’ metteva in allarme carabinieri, Stradale e polizia municipale di Monteriggioni, continuavano a fioccare le segnalazioni degli automobilisti, anche quelli che transitavano nelle strade interne. All’inizio, tanta è stata la confusione creata dai cittadini che volevano evitare un incidente, sembrava che i cavalli fossero addirittura un paio.

C’era chi lo segnalava verso Pian del Casone, per esempio. E’ intervenuta anche l’Anas per questo caso a dir poco singolare, mentre in passato era capitata una cosa simile ma con un asino.

Alla fine il sauro è stato avvistato sulla pista ciclabile che costeggia la Cassia. Inizia alle spalle del palazzo comunale di Monteriggioni, lasciato a sinistra l’edificio con il relativo parcheggio, si passa sotto al raccordo autostradale Firenze-Siena, oltre il quale, sempre sulla sinistra, ha inizio il percorso.

La pista, in gran parte pianeggiante e dal fondo compatto, corre parallela alla Cassia e giunge fino alla frazione di Castellina Scalo. I carabinieri ad un certo punto lo hanno bloccato cercando di mandarlo dove non c’erano auto, insieme alla polizia municipale.

Alla fine si è infilato in una stradina sterrata e la corsa del sauro è terminata. Si è scoperto poi che era scappato da un’azienda della zona per cui è stato chiamato il proprietario, subito corso a recuperare l’animale. Gli sarebbe stata fatta una contravvenzione.