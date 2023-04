Cavallo “contromano” sulla Firenze-Siena: panico tra gli automobilisti

Siena, 14 aprile 2023 - Tutto vero: un cavallo “contromano” sulla corsia nord della ‘Palio’, la Firenze-Siena.

Le macchine che intorno alle 11 sfrecciavano verso Firenze se lo sono trovato davanti all’improvviso che camminava lungo in guard-rail interno, diretto verso Siena. Un miracolo, come documenta il video di un automobilista che pubblichiamo, che siano riuscite a frenare in tempo e ad evitare l’impatto con l’animale. Tante le chiamate giunte alle forze dell’ordine, dalla Stradale ai carabinieri, per segnalare la presenza dell’animale. E il pericolo.

Il cavallo nel frattempo aveva lasciato la ’Palio’ ed è stato bloccato e riconsegnato al proprietario.