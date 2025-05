Benvenuti nuovo rettore: "Strafelice"

Nuovo rettore del Bruco, fumata bianca. A raccogliere il testimone di Stefano Donnini, che nel marzo scorso non aveva superato lo sbarramento del 75% dei consensi, sarà Alessandro Benvenuti. Alle urne in via del Comune si sono recati 505 contradaioli e il neo rettore ha ottenuto il 92% dei voti. Non è ancora decisa l’assemblea di insediamento ma dovrebbe svolgersi probabilmente in settimana. Il resto della sedia era già stato eletto nella tornata del marzo scorso. Benvenuti, 48 anni, geometra comunale che esercita però anche la libera professione, è sposato e ha due figli. E’ stato pro vicario nel 2011-2012 con Fabio Pacciani, poi con Gianni Morelli e nel primo mandato di Donnini. L’esperienza, dunque, non gli manca. Si è occupato degli immobili, anche del Ba’o bello, dei piccoli.

"Sono strafelice della grande partecipazione che c’è stata a queste elezioni", dice il rettore senza nascondere l’emozione. "Prima però voglio parlare ai miei contradaioli in assemblea", mette le mani avanti. "Posso solo ribadire la gioia per un’elezione con una percentuale così elevata, com’è stato del resto per il capitano Cappanoli. Siamo una Contrada che, al di là della volontà di confronto, è in salute e credo che potrà ottenere tante soddisfazioni. A chi dedico l’elezione? Alla famiglia, moglie e figli, ma soprattutto alla mia grande famiglia contradaiola, il Bruco. Una particolare se la meritano i tre rettori che mi hanno dato fiducia nel passato e di cui sono stato pro-vicario. Pacciani, Morelli e Donnini, appunto".

La.Valde.