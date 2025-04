Caso Ponte di Bellavista. Il Comune e la Provincia cercano soluzioni rapide

Un impegno per migliorare la viabilità secondaria. Soprattutto alla luce dell’ulteriore slittamento per i tempi di realizzazione – il Consiglio di Stato si pronuncerà il 29 maggio e al momento non sono da rilevare novità – del ponte sulla Cassia all’altezza di Bellavista. Comune di Poggibonsi e Provincia di Siena hanno lavorato a un protocollo mirato alla manutenzione delle strade della Mutola e di Lecchi. Ovvero, due dei percorsi più utilizzati dagli automobilisti per ovviare alle problematiche di viabilità successive alla chiusura per ragioni di sicurezza del viadotto il 25 settembre 2021. Un argomento al centro dell’assemblea dell’altra sera a Bellavista, nella Sala Polivalente del Centro Insieme in via Austria. Partecipazione di cittadini, domande relative alla questione da tempo di attualità per Bellavista e temi portati all’attenzione degli enti ad opera del Consiglio di frazione, con il presidente Roberto Bocchieri (in platea anche gli altri componenti del direttivo). Al tavolo, con la sindaca Susanna Cenni, la giunta e il presidente del Consiglio comunale Giampiero Signorini, con la presidente della Provincia Agnese Carletti e i tecnici. "Un confronto che prosegue - ha dichiarato Cenni – e per questo ringrazio tutti i presenti, la Provincia, i cittadini e il Consiglio di frazione che ha compiuto tra l’altro un prezioso lavoro nel dettaglio per evidenziare le criticità presenti in materia di viabilità sulle strade secondarie". L’appuntamento, oltre all’occasione per ribadire da parte di Comune e Provincia che "la realizzazione dell’infrastruttura viaria rimane una priorità", è stato utile anche per esaminare il quadro relativo ad altri aspetti basilari. Azioni già compiute (l’area di sgambamento dei cani, lavori di manutenzione, spostamento dei cassonetti in via Finlandia, l’inserimento degli specchi ai lati della strada di Lecchi come elemento migliorativo della sicurezza) e valutazioni in atto per problemi da tempo a cuore della comunità, a cominciare dalle soluzioni sollecitate dalla gente di Bellavista per il trasporto pubblico locale e in particolare nell’ambito scolastico. Dalla sindaca l’annuncio della prosecuzione del percorso per attivare una postazione decentrata di servizi al cittadino e per portare anche a Bellavista l’unità mobile della Polizia Municipale.

Paolo Bartalini