Carnevale da tutto esaurito

San Gimignano si è svegliata con musica, coriandoli e bombolette di schiuma. E’ suonata così la sveglia con il Carnevale delle Contrade di San Gimignano che ha portato in città tantissimi turisti. Affluenza sin dal mattino aspettando lo spettacolo della prima del Carnevale. Delle vecchie Contrade di San Gimignano della Maremma e la Piazzetta. Da tutto esaurito, di più, sia in piazza Cisterna con il bombardamento della musica da discoteca e nello strapieno sul naturale palcoscenico in piazza Duomo con un pubblico da grandi occasioni di casa nostra della Valdelsa e oltre confine e di quel turismo italiano e dal sol levante che non mana mai, mescolati fra maschere e mascherine, tante davvero, per applaudire il lavoro degli operatori volontari cartapestai del carnevale messo in scena dalle due contrade.

Opera dei volontari a maniche rimboccate dell’associazione culturale del Carnevale. "Ed ecco che lo storico carnevale di San Gimignano rappresenta davvero la storia delle grandi feste d’inverno dentro le mura dei veglioni in maschera al teatro dei Leggieri e al Nuovo di via del Castello che continua il viaggio della allegria dal secolo scorso. Spettacolo dentro lo spettacolo fra palazzi e torri e tanta, tanta musica appunto dal carro baldacchino. Una prima sfilata allegorica dei quattro carri per la via di mezzo, due per parte, e sosta nelle piazze e musica fino a luci accese. Un classico. Tradizione rispettata. E domenica stessa ora, 14,30 si replica fino a domenica 2 marzo ingresso libero.

Romano Francardelli