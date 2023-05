Calciatore ancora in coma. "Davide non mollare"

Siena, 15 maggio 2023 – «Davide non mollare» . Messaggio di incitamento che arriva forte e chiaro, attraverso uno striscione, dai calciatori della formazione provinciale juniores del Montalcino. Destinatario un coetaneo, l’atleta diciottenne della Virtus Biancoazzurra che da mercoledì sera è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Le Scotte in seguito all’incidente capitato al campo sportivo Don Emidio Smorti di Poggibonsi.

A pochi istanti dalla conclusione della gara, che vedeva opposti proprio gli juniores della Virtus Biancoazzurra e del Montalcino, l’episodio che aveva richiesto successivamente (non in quel preciso istante dell’impatto a terra, perché sul momento non erano stati riscontrati problemi seri e il ragazzo si era rialzato) l’intervento dei sanitari a bordo dell’automedica e dei volontari della locale Misericordia. Da lì il trasferimento alle Scotte, in Neurochirurgia, l’operazione compiuta dall’équipe e la situazione attuale: il giovane, da alcuni giorni, è in coma farmacologico.

La società poggibonsese, presente in modo costante con i suoi addetti accanto ai familiari del ragazzo, ha ricevuto tanti messaggi di affetto e di speranza. Una serie ininterrotta di inviti, affinché Davide possa riprendersi. Ora il bel gesto, emozionante, dei giovani componenti della rosa del Montalcino, toccati da vicino, insieme con l’ambiente Virtus, dalla delicata vicenda. Davide non mollare diviene il tema conduttore di queste lunghe giornate di amici e compagni di squadra tra i corridoi del Policlinico in attesa di notizie confortanti.

Paolo Bartalini