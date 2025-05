Brindisi della staffa e benedizione. Il sindaco dona il sanese ai cavalieri

Il rumore degli zoccoli, qualche nitrito. Musica per le orecchie dei senesi. Curiosità per i turisti che hanno iniziato a scattare e filmare, appena i cavalli dell’Equiraduno del Giubileo 2025 hanno oltrepassato porta Camollia. Suggestivo. Soprattutto per chi non è abituato a vedere questi animali procedere tranquillamente nel centro storico. A Siena è diverso, il cavallo è un amico. Un compagno da ammirare. Abituati al contatto con le persone, hanno sfilato per Camollia risalendo poi, da via dei Gazzani, per raggiungere piazza Matteotti. Qui i cavalieri – 22, fra uomini e donne – sono stati accolti per il brindisi della staffa anche dal presidente della Camera di Commercio di Siena Massimo Guasconi. Un ingresso spettacolare in città, anche se con stile e rispettando le regole, quello dei cavalieri che hanno preso parte all’Equiraduno dell’Anno santo percorrendo la via Francigena per arrivare a Roma il 14 maggio. Provenivano da Abbadia a Isola e la polizia municipale di Siena li ha agganciati all’altezza del Petriccio-Belriguardo.

"Poi ci siamo spostati in piazza Duomo – spiega Massimiliano Ermini, collaboratore di Final Furlong che è anima dell’iniziativa – per la benedizione e la consegna dei doni". Come poi accaduto anche in Piazza del Campo dove c’era ad accoglierli il sindaco Nicoletta Fabio. "Un’occasione per valorizzare la nostra città come meta di turismo lento, sostenibile e spirituale, all’interno del calendario ufficiale degli eventi giubilari. Un progetto che parla di natura, bellezza, radici e accoglienza. E che ci vede orgogliosamente parte di un percorso di speranza che attraversa l’Italia, passo dopo passo", spiega palazzo pubblico.

Il sindaco ha fatto un saluto istituzionale, c’era anche il presidente della rete di imprese Final Furlong Maurizio Rosellini, donando a ciascuno di loro un sanese. Un altro è stato consegnato al gruppo quale regalo affinché sia portato, al termine del percorso, in Piazza San Pietro. Destinato al Papa che, magari, per quella data sarà già stato eletto. Uno dei momenti più belli è stato infine il trasferimento con i cavalli a Pian delle Fornaci dove gli studenti dell’istituto ’Ricasoli’ che seguono l’apposito corso hanno collaborato con i cavalieri nella gestione dello stallo degli animali. Poi tutti a Siena, cena in piazza del Campo. E stamani partenza alle 8.30: direzione Monteroni d’Arbia.

Laura Valdesi