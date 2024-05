Beni confiscati e lavori agricoli. Tavola rotonda

Lunedì 6 maggio, alle 12,15, presso la tenuta di Suvignano, a Monteroni d’Arbia, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle-Montalcino presiederà la celebrazione per la riapertura al culto della chiesa di S. Stefano. La Messa avrà come intenzione la preghiera per tutti i Martiri delle Mafie e si tiene nell’ambito dell’evento ’Suvignano tra lavoro e preghiera’. La cerimonia sarà preceduta alle ore 10,30 dalla tavola rotonda su ’La destinazione delle aziende agricole confiscate e la legalità del lavoro in agricoltura’ alla quale prenderanno parte il presidente della Regione Eugenio Giani, Giovanni Sordi, direttore Ente Terre Regionali Toscane, Chiara Colosimo, Presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Tra i relatori anche il cardinale Lojudice, il sottosegretario al ministero dell’Interno Wanda Ferro, Stefania Saccardi, vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione, Bruno Corda, direttore Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Stefano Ciuoffo, assessore regionale alla Legalità.