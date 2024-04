Comune, vertice su Beko: "Ora un tavolo al ministero "

Siena, 23 aprile 2024 – Amministrazione comunale pronta a fare la sua parte sull’ex Whirlpool. E’ quanto emerso dall’incontro svoltosi a Palazzo pubblico tra il sindaco Nicoletta Fabio, il suo vice Michele Capitani e il capo di gabinetto Alessandro Manganelli che, affiancati dal parlamentare Francesco Michelotti (FdI), hanno assunto impegni precisi con le organizzazioni di categoria. "Abbiamo ribadito la richiesta di un incontro al ministero, per conoscere il piano industriale della nuova proprietà – ha detto Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil Siena–. L’onorevole Michelotti ha promesso che avrebbe sollecitato il sottosegretario Fausta Bergamotto. Quanto a Beko Europe – ha continuato Miniero –, finora ha fatto aperture solo formali sulla disponibilità a incontrarci, perché a oggi non c’è ancora una data". E infine: "Vogliamo poi capire i contenuti del Golden power, diciamo ’no’ al mantenimento dei livelli occupazionali a tempo. Serve lungimiranza industriale".

"E’ stato un incontro positivo quello in Comune – ha detto Giuseppe Cesarano, segretario della Fim Cisl Siena –. Abbiamo visto l’impegno del sindaco nella vertenza, ora attendiamo di conoscere il piano di rilancio di Beko Europe, anche alla luce del recente incontro dell’azienda con il ministro Urso. Ciò nonostante, è da tre mesi che aspettiamo di essere convocati al ministero, mentre gli operai sono in cassa integrazione per dieci giorni al mese. Non possiamo permetterci di perdere ulteriori produzioni".

"E’ stato un confronto utile – ha commentato Massimo Martini, segretario Uilm Siena –. Siena ha bisogno di unità tra sindacati, Comune e Regione per ottenere garanzie occupazionali. Siena è la parte debole, perché produce solo congelatori orizzontali, è necessario quindi integrare la produzione". E ancora: "L’onorevole Michelotti si è mosso per un confronto con il sottosegretario Bergamotto, ma noi vogliamo parlare con il ministro Urso". Infine un’altro ’nodo’ da sciogliere: "Lo stabilimento di viale Toselli è in affitto, la proprietà è della Duccio Immobiliare, che fa capo a Sansedoni – ha rimarcato Martini –. Il Comune ha garantito la destinazione industriale dell’area, ma c’è da capire se Beko vuole investirci o meno".