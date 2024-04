Il ministro Urso sollecita Beko Europe: "Valorizzate la produzione nazionale"

Mentre Regione Toscana, enti locali e sindacati continuano il pressing per aprire un tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul dossier ex Whirlpool e primi passi di Beko Europe, il titolare del dicastero, il ministro Adolfo Urso, ha incontrato a palazzo Piacentini Hakan Bulgurlu, ceo Beko, Ragıp Balcıoğlu, ceo Beko Europe, e Fabio Colombo Vice Presidente delle Risorse Umane Beko Europe.

L’incontro l’altro ieri, è stato programmato dopo il via libera dell’Antitrust britannico, dopo quello europeo, all’accordo tra Whirlpool e Arçelik raggiunto nel gennaio 2023 che ha portato alla nascita il 2 aprile 2024 di una nuova società: Beko Europe, detenuta al 75% da Ardutch BV (holding olandese controllata da Arçelik) e al 25% da Whirpool EMEA Holdings.

Beko Europe ha manifestato l’intenzione di riesaminare tutti gli aspetti dell’attività europea, di condividere con il ministero i piani industriali per l’Europa appena saranno pronti e di avviare prossimamente un confronto con le parti sociali.

Il Ministro delle Imprese, da parte sua, ha evidenziato la necessità di valorizzare la produzione nazionale e ha dato disponibilità a supportare i prossimi step di sviluppo.

"Il piano industriale dovrà essere in sintonia - ha ribadito il ministro Urso - con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 1° maggio 2023, con il quale il Governo ha deciso di utilizzare il Golden Power vincolando le società notificanti a porre in essere qualsiasi impegno finalizzato a evitare sovrapposizioni di produzioni tra gli stabilimenti italiani e quelli europei coinvolti che possano far sorgere l’esigenza di un ridimensionamento della produzione nazionale, con conseguenti effetti sui livelli occupazionali".

Le reazioni all’incontro in via Veneto sono squisitamente di marca politica. I senatori di FdI Salvo Pogliese e Gianpietro Maffoni, membri della Commissione Industria in Senato, plaudono alle mosse del ministro Urso e alle promesse dei vertici di Beko Europe.