Emma Villas rileva Domus Rental. Al via l’espansione nel Garda

Emma Villas Spa, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio) quotata sul segmento Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Bha, ha finalizzato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Domus Rental Srl, società che dal 2013 propone in affitto ville e appartamenti a Verona e sul Lago di Garda.

L’operazione si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne implementata da Emma Villas, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero di proprietà gestite in esclusiva, rafforzare la propria leadership nel settore del vacation rental in Italia e ampliare la capillarità sul territorio nazionale.

Giammarco Bisogno, ceo di Emma Villas, commenta: "Questa acquisizione rappresenta un ulteriore tassello per la nostra crescita e si affianca alle recenti operazioni di Marche Holidays e Emv International. Grazie all’acquisizione di Domus Rental ampliamo maggiormente la nostra offerta, in particolare in Veneto nella meravigliosa area del Garda, con l’obiettivo di riuscire a coprire progressivamente sempre più capillarmente le regioni e le aree di eccellenza turistica del nostro bellissimo Paese".

E ancora. "Contiamo di capitalizzare al meglio l’esperienza già sviluppata da Domus Rental in questi anni, rafforzandone ove occorra la struttura manageriale e commerciale, così da elevare le potenzialità di sviluppo su questo territorio. La strada è ancora lunga – conclude – ma i risultati sono già tangibili".