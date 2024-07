Meningite, grave 28enne ricoverato a Firenze

Firenze, 27 luglio 2024 – Un caso di meningite da meningococco B in un uomo di 28 anni, non vaccinato, che vive e lavora nel comune di Firenze. Il paziente è ricoverato presso un presidio ospedaliero della Usl Toscana centro in condizioni critiche.

I sanitari hanno subito riconosciuto il quadro clinico e hanno provveduto a segnalare tempestivamente il caso alla Unità Funzionale di Igiene Pubblica e della Nutrizione di Firenze 1 che si è attivata immediatamente mettendo in atto tutti gli interventi preventivi necessari, proponendo la profilassi farmacologica ai contatti stretti emersi dall'inchiesta epidemiologica in accordo con le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute.

La meningite meningococcica di tipo B colpisce prevalentemente i bambini piccoli, gli adolescenti e giovani adulti e può causare quadri clinici molto gravi. In Toscana la vaccinazione contro il meningococco di tipo B è stata introdotta gratuitamente a partire dai nuovi nati del 2014 e ai soggetti a rischio. Per la popolazione generale è possibile accedere alla vaccinazione con una compartecipazione alla spesa.