Beko, nuova manifestazione a Siena. Operai in corteo per femare lo stop alla produzione

Siena, 7 febbraio 2025 – In risposta alla decisione di Beko Europe di sospendere la produzione presso il suo stabilimento a Siena, un corteo composto da circa duecentocinquanta persone si è snodato per le vie del centro cittadino. L'iniziativa, promossa dai sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, ha coinvolto i 299 dipendenti la cui occupazione è direttamente minacciata.

La protesta degli operai Beko (Foto Lazzeroni)

Manifestazione nel cuore di Siena

La manifestazione è partita da piazza Salimbeni, culminando con un comizio tenuto davanti alla prefettura, in piazza del Duomo, dove i lavoratori si sono seduti sui gradini della cattedrale come simbolo di protesta. Alla mobilitazione hanno partecipato personalità politiche di rilievo, tra cui il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini.

Partecipazione e simboli di lotta

Hanno preso parte al corteo anche i segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil Toscana, rispettivamente Rossano Rossi, Silvia Russo e Paolo Fantappiè, insieme ai rappresentanti delle sigle sindacali locali. Gli operai hanno marciato indossando pettorine con le scritte 'Beko in lotta' e '299 motivi per resistere', mentre un grande striscione con la frase 'Rsu Beko Europe Siena in lotta' apriva il corteo.