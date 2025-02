"Eventi del Giubileo. Beko è tra i supporter. Papa Francesco intervenga subito"

Con una lettera all’arcivescovo di Siena e presidente della Conferenza episcopale della Toscana, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, la consigliera regionale del Partito Democratico, Elena Rosignoli, si appella al Papa affinché intervenga nei confronti della società turca Beko Europe, multinazionale degli elettrodomestici (con i marchi Ariston, Ignis, Indesit, Hotpoint, Whirpool, Grundig e altri) che nei mesi scorsi ha annunciato un piano che prevede 1935 esuberi in tutta Italia e che nello stabilimento di Siena mette a rischio 299 lavoratori. Rosignoli scrive: "Eminenza reverendissima, Le scrivo nell’auspicio che io possa Suo tramite raggiungere il Santo Padre per richiamare l’attenzione a una questione di grande importanza per il nostro territorio senese ma non solo". E qui la consigliera Dem sgancia la ’bomba’: "Avendo appreso dal sito del Giubileo che Beko Europe è tra le aziende ‘supporter’ dell’Anno Santo, mi rivolgo a Lei, che ha già avuto modo di solidarizzare con i lavoratori, per far arrivare la voce del territorio in Vaticano: può Papa Francesco, il cui nome stesso si richiama agli ultimi – chiede Rosignoli – accettare come sponsor una società che ha annunciato la chiusura dello stabilimento senese e altre fabbriche in Italia con i conseguenti esuberi? Faccia sentire la voce dei lavoratori e delle loro famiglie e porti a Roma il grido di speranza per far intervenire il Santo Padre con la multinazionale".

E ancora: "Mi domando – continua l’esponente Dem nella lettera – se può la logica della razionalizzazione dei costi fatta da chiusure di stabilimenti essere eticamente accettabile per chi vede nel lavoro l’opera con cui l’uomo acquisisce la sua dignità. Io credo che la Chiesa non faccia bene ad accostare il proprio nome e la propria immagine, nell’anno il cui motto è ‘Pellegrini di speranza’, a un’azienda che proprio in Italia sta mettendo a dura prova la speranza di duemila famiglie". La consigliera regionale prosegue: "Certamente immagino che i costi per l’organizzazione siano ingenti e che quindi il supporto di questa azienda possa fare comodo, immagino che anche vendere i gadget con la mascotte ’Luce’ serva a questo, però mi domando come cose del genere non possano smarrire e confondere i fedeli. Sarebbe importante – è la conclusione – che le aziende scelte dalla Santa Sede per le loro opere o come sue fornitrici rispondessero a un alto senso di responsabilità sociale. Per questo auspico che il Santo Padre possa intercedere per noi nei confronti della proprietà dal momento che avrà canali privilegiati per le comunicazioni".

Immediata la risposta del cardinale, da sempre al fianco dei lavoratori di viale Toselli: "Non conosco le dinamiche che hanno portato a questo accordo, ma certamente sarà mia cura portare la vicenda all’attenzione del Santo Padre e di monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione a cui è stata affidata l’organizzazione del Giubileo. Da subito abbiamo voluto essere accanto e solidali con i lavoratori della Beko accompagnandoli anche da Papa Francesco, che ha espresso la sua vicinanza anche all’Angelus. Ora – conclude l’arcivescovo – faremo quanto in nostra possibilità per chiarire la vicenda". Intanto ieri è stato confermato il tavolo al ministero per lunedì alle 14,30.

Cristina Belvedere