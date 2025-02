Beko, oggi nuovo corteo dei lavoratori

Torna per le strade della città la protesta dei lavoratori Beko. Questa mattina alle 10 è in programma il ritrovo in piazza Salimbeni, da dove partirà un corteo con destinazione piazza del Duomo, dove si svolgerà un comizio davanti alla prefettura con la partecipazione dei segretari regionali Cgil, Cisl e Uil, Rossano Rossi, Silvia Russo e Paolo Fantappiè. Annunciata anche la presenza dell’ex presidente della Camera Laura Boldrini, deputata Pd "al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Beko in lotta per salvare il proprio posto di lavoro". La prossima settimana è in programma un nuovo appuntamento al tavolo ministeriale, per capire se ci sono nuovi spiragli.