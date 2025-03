Banca Mps, rating in crescita

Mentre si registra la nuova crescita di Caltagirone nel capitale (all’8 per cento) e si avvicina l’assemblea che darà il via libera all’ops su Mediobanca, in calendario il 17 aprile, arriva un nuovo riconoscimento per le performance positive di Banca Monte dei Paschi. Standard Ethics ha elevato il Corporate Standard Ethics Rating di Banca Monte dei Paschi di Siena a “EE+”, dal precedente “EE”.

Standard Ethics, si legge nella nota diffusa dall’istituto di credito, "evidenzia una forte integrazione nella strategia aziendale dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance), che caratterizzano i sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi, nonché l’operatività della Banca,- inclusa quella creditizia, di finanziamento e funding".

Standard Ethics ha, inoltre, confermato che l’upgrade a “EE+” (Very Strong) porta al raggiungimento del rating atteso di lungo periodo e l’Outlook si mantiene positivo.

Si ricorda che la Banca fa parte dello SE Italian Banks Index e dello SE European Banks Index.