Auto si ribalta nella notte, danneggiati sette veicoli

Siena, 18 maggio 2025 – Un incidente spaventoso che ha provocato seri danni a sette auto, tanta paura per i residenti svegliati di soprassalto da un boato intorno alle 3,20 di ieri mattina, fortunatamente nessuna conseguenza per la persona coinvolta. Il fatto è accaduto in viale Mazzini, all’altezza del civico 60, poco dopo i negozi presenti nell’area.

Un’auto che percorreva il viale in direzione stazione, presumibilmente a velocità sostenuta viste le conseguenze dell’incidente, si è ribaltata - le cause sono da chiarire - colpendo violentemente cinque auto sulla propria destra e finendo la propria corsa ribaltata sul versante opposto, dove ha danneggiato altre due auto: vista l’ora, nessuno transitava in direzione opposta, altrimenti l’impatto sarebbe stato pericolosissimo.

Il conducente è uscito apparentemente illeso dall’auto, mentre subito si sono riversate in strada molte persone per capire cosa fosse successo, tra cui anche i proprietari delle auto, alcune con la fiancata distrutta (due apparterrebbero allo stesso proprietario).

Il tratto di strada è stato spesso al centro di polemiche per l’eccessiva velocità dei mezzi al di fuori delle ore di punta, quando al contrario si formano lunghe code. Altro tema all’ordine del giorno è quello delle condizioni pessime del manto stradale. I lavori per rifare praticamente del tutto l’asfalto sarebbe dovuti partire domani, ma la chiusura di metà Tangenziale per la frana ha consigliato il rinvio. In caso di chiusura totale, come si è visto all’inizio della settimana, le ripercussioni sulla viabilità arrivano inevitabilmente anche in quell’area.

Si andrà così al 7 luglio, quando quantomeno saranno chiuse le scuole e molti senesi saranno in ferie, quindi in un periodo in cui i disagi dovrebbero essere ridotti rispetto ad adesso.

Un risanamento complessivo di quella che è una delle principali strade di collegamento della città è comunque necessaria. A fronte degli implacabili rilevatori del rosso semaforico e dei provvidenziali lampioni che illuminano gli attraversamenti pedonali, resta il problema della velocità, difficilmente arginabile con i dissuasori perché la strada è quella percorsa dalle ambulanze. Ma in molti tendono a non rispettare i limiti in una zona ad alta densità abitativa.

