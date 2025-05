Rissa fuori dal locale, ferito alla testa con una bottiglia

Seravezza (Lucca), 18 maggio 2025 – Grida, parapiglia e un uomo portato d’urgenza all’ospedale per una profonda ferita alla testa. E’ quanto accaduto ieri notte intorno alle 3 sulla via De Gasperi a Ripa, all’altezza del locale Bulldog Tuscany. Sul fatto stanno indagando i carabinieri arrivati prontamente sul posto mentre l’uomo stava sanguinando ed era stato soccorso da alcune persone presenti: ancora da capire i motivi che hanno scatenato la rissa che ha causato un vero parapiglia con l’intervento di altri avventori impegnati a dividere i due protagonisti della zuffa, in parte ripresa dai cellulari. A un certo punto uno dei due è stato colpito in testa con una bottiglia di vetro riportando una ferita da taglio a lato della nuca. Le urla e le persone concentrate in mezzo alla strada in attesa dell’intervento dei militari dell’Arma e dell’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi hanno riacceso il malumore da parte dei residenti. Che stanno predisponendo un esposto.

“In quel fondo un tempo c’era una lavanderia - raccontano alcuni abitanti – e da quando è stato aperto il locale la nostra vita è cambiata. I cancelli delle case sono trasformati in urinatoi, troviamo vomito e pure bottiglie gettate nei giardini, oltre alle grida che dobbiamo sostenere nel fine settimana. Non riusciamo più a dormire e la mattina dobbiamo andare a lavorare. Abbiamo anche paura per i nostri figli che rientrano a casa la sera. Già in passato abbiamo chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ma adesso, anche in vista dell’avvio della stagione turistica, è urgente correre ai ripari. Stanotte siamo stati tutti svegliati di soprassalto dalle grida, abbiamo visto persone azzuffarsi e la carreggiata occupata da persone in modo davvero pericoloso. E’ necessario un intervento rapido da parte delle autorità”.