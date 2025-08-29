Auto a fuoco dentro un distributore. Anziano ustionato, arriva Pegaso

Quella che sembrava una tranquilla mattina estiva si è trasformata in un drammatico episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Erano circa le 7.45 di ieri quando un pensionato ottantenne, residente a Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano dei Bagni, si è recato presso il distributore di carburante del paese per fare rifornimento. Ma qualcosa, all’improvviso, è andato storto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto dell’uomo — una Fiat Panda di vecchia data — avrebbe preso fuoco in prossimità della pompa di benzina. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite con certezza, ma l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un corto circuito che avrebbe innescato le fiamme nel vano motore.

Un evento che, se fosse accaduto pochi secondi dopo o in un momento di maggiore afflusso, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia di ben altra portata. La reazione dei presenti è stata immediata. Il primo ad accorrere in aiuto è stato un muratore del posto, che si stava recando al lavoro e che, senza esitare, ha prestato i primi soccorsi all’anziano, aiutandolo a mettersi al riparo. Pochi minuti dopo è intervenuto anche un infermiere del 118 in servizio presso la Misericordia di Celle sul Rigo, che ha prestato le prime cure al pensionato, rimasto gravemente ustionato al volto.

Nel frattempo, allertati dalla centrale operativa, sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Piancastagnaio, che hanno domato le fiamme evitando che l’incendio si propagasse alla pompa di benzina o ad altre auto vicine. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza.

Vista la gravità delle ustioni riportate dall’uomo, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il ferito d’urgenza all’ospedale di Pisa, dove è attualmente ricoverato. L’intera comunità di Celle sul Rigo, profondamente scossa dall’accaduto, si è stretta attorno alla famiglia del pensionato. Intanto resta il sollievo per una tragedia sfiorata, evitata solo grazie al sangue freddo dei soccorritori e alla prontezza dell’intervento dei cittadini e dei servizi di emergenza.

Federica Damiani