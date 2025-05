’Argini fioriti’ sentieri della bonifica. Dopo la semina, si cercano le api

Passeggiata in Valdorcia sui sentieri della bonifica. E’ quella organizzata dal Consorzio 6 Toscana Sud, in collaborazione con il Fai e l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, in programma per domenica 25 maggio.

Intanto domani spazio al progetto Argini Fioriti sull’argine dell’Ombrone a Buonconvento con 70 studenti della prima, delle due seconde e della terza della scuola elementare Pascoli di Buonconvento (istituto comprensivo Insieme di Montalcino). Appuntamento dalle 10.30 alle 12.30. Dopo aver seminato gli argini nel mese di febbraio i bambini tornano in quel luogo per ascoltare dai docenti dell’Università di Pisa, che cura la parte scientifica del progetto per il Consorzio 6 Toscana Sud, e dai tecnici del Consorzio, i primi risultati delle indagini effettuati per verificare la presenza di api.

Argini Fioriti, infatti, punta a favorire la presenza di insetti impollinatori, cruciali per la crescita di specie vegetali, e al tempo stesso cerca di inibire quella di animali come tassi, istrici e nutrie, che con le loro tane possono mettere a rischio la stabilità dell’argine. L’evento è reso possibile dalla collaborazione con la scuola Pascoli e con il Comune di Buonconvento.

E domenica 25 maggio la passeggiata (gratuita) che concluderà il programma della Settimana della Bonifica. Offrirà uno sguardo sulla geodiversità della Val d’Orcia, partendo dal massiccio calcareo mesozoico del monte Cetona, passando per i depositi marini pilocenici ricchi di fossili fino al recente “vulcanismo” di Radicofani e dell’Amiata. E anche un tuffo nella biodiversità tra orchidee, strani insetti, erbe aromatiche in una inusuale e originale esplorazione sulle crete, con immersione in ipotetici flutti di un antichissimo mare e racconti di popoli.

Iscrizioni su https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/passeggiata-in-val-d-orcia-sui-sentieri-della-bonifica-32424/, oppure dal sito Faiprenotazioni.fondoambiente.it cercando Toscana-provincia Siena data 25 maggio-categorie Fai per la biodiversità. Per info 3333659943.