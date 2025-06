Amatori Asciano rinati. Una storia di passione, amicizia e divertimento

"Tutto è nato dall’improvviso ritrovarsi, dopo anni di inattività, di quattro ex-Juniores, nella fattispecie i cugini Mattia e Cristiano Cantelli, Francesco Croci e me stesso. Semplicemente ci siamo rivisti e ci siamo detti: ’ma perché non riprendiamo a giocare?’". Per spiegare il recente successo della squadra di calcio Amatori Asciano 2018, parte da lontano uno dei fondatori, Lorenzo Rossi. "Giochiamo a Serre di Rapolano, disponiamo di una rosa che sfiora i 30 calciatori, siamo quasi tutti ascianesi ma qualcuno è di Rapolano, facciamo riferimento alla Uisp di Arezzo. L’età spazia dai 17 ai 40 anni ma più della metà ha da 20 a 23 anni".

Lorenzo snocciola le caratteristiche di questa compagine nata nel 2018 e che oggi festeggia la promozione dalla terza alla seconda categoria. La squadra di mister Mario Zevolini ha battuto nell’ultima partita il Gracciano (Montepulciano) piazzandosi seconda dopo il San Leo. " Fare gruppo è la nostra più grande aspirazione – dice Rossi –. Nel fine settimana immediatamente prima dell’ultima partita, per esempio, la squadra è andata in massa a fare una gita in Calabria nel paese di origine di uno dei calciatori. Un grazie particolare lo dobbiamo al presidente Nicola Santoro e a Mario Zevolini, calciatore fino a un anno fa, il quale ha fatto un grande lavoro come allenatore. Ora finalmente è giunto il momento del grande rinfresco e dei fuochi d’artificio".

Rosario Simone