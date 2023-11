Nisini con la pala: "Aiuto a liberare Prato dal fango"

Siena, 6 novembre 2023 – Ha lasciato per un giorno la ’divisa’ da parlamentare, indossando jeans e scarponi per andare ad aiutare gli alluvionati di Prato. Non ci ha pensato due volte Tiziana Nisini, già sottosegretario della Lega, oggi con uno scranno a Montecitorio: ha preso l’auto e ha raggiunto la collega Elisa Montemagni e il segretario provinciale del Carroccio di Prato Daniele Spada, per unirsi ai soccorritori. "Lo avevo già fatto da assessore comunale di Arezzo quando ci fu il terremoto ad Ascoli Piceno – racconta Nisini –. Anche quella volta sono partita per portare il mio contributo. Mi sono sentita di fare la stessa cosa con i cittadini colpiti dal maltempo".

Arrivata al punto di raccolta dove si formavano le squadre dei soccorritori, Nisini è stata destinata all’abitazione di una coppia di ottantenni: "C’era il loro garage sommerso dal fango – spiega la parlamentare –. Con la pala abbiamo spalato la melma, poi abbiamo proceduto a esaminare cosa buttare e cosa invece tenere. Mi ha impressonato il fatto che in quel garage ci fossero tantissimi libri, enciclopedi e i ricordi di una vita intera. Tutto sommerso dal fango. Comprendendo lo stato d’animo dei due anziani, abbiamo cercato di portare loro una ventata di leggerezza ridendo e scherzando".

E ancora: "Il lavoro è iniziato la mattina e si è protratto fino al pomeriggio – continua Nisini –. Purtroppo nella zona non c’era acqua, quindi non abbiamo potuto pulire a fondo il garage. E’ rimasta una patina di melma sul pavimento... Ma non si poteva fare altro". Poi l’appello alla Regione Toscana: "Si proceda a una ricognizione più precisa delle zone che hanno riportato danni, perché alcuni comuni non risultano nell’elenco, nonostante vi siano numerose criticità".