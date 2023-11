Dal Bisenzio spuntano le auto. Ancora nessuna traccia dell’anziano scomparso

Prato, 5 novembre 2023 – Continuano le ricerche dell'ultimo disperso dell'alluvione del 2 novembre scorso in Toscana, l'84enne residente a Prato la cui famiglia aveva denunciato già giovedì sera l'irreperibilità. La vettura che l'anziano guidava è stata trovata accartocciata nel pomeriggio di venerdì dai carabinieri di Prato in un terreno alluvionato vicino alla zona di Galceti.

Secondo quanto riferito dai familiari, la sera di giovedì scorso l'uomo stava facendo ritorno a casa dopo una visita medica. A preoccupare immediatamente i carabinieri il fatto che l'anziano abiti in una zona di campagna, a Figline di Prato, molto distante da quella in cui è stata trovata la sua auto: l'ipotesi è che il veicolo, sulla via di ritorno a casa, sia stato travolto, a seguito dell'esondazione del torrente Bardena, dalla furia del fiume di acqua e detriti che si è riversato all'improvviso nelle strade, uccidendo e trascinando l'uomo per chilometri. Le ricerche sono proseguite anche oggi: i vigili del fuoco hanno usato un drone mentre si cerca anche in una griglia di scarico del Bardena.

Oggi i sommozzatori sono intervenuti a lungo a ponte Datini, interrompendo anche brevemente il traffico, per due carcasse di auto spuntate dal letto del fiume.

