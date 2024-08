Alice Volpi, medaglia d’argento alle Olimpiadi. La Toscana esulta per la fiorettista senese

Siena, 1 agosto 2024 – Ci avevamo creduto perché quell’oro era a un passo. Ma va benissimo lo stesso così. L’Italia conquista la medaglia d’argento nel fioretto femminile a squadre. La medaglia d’oro va agli Stati Uniti d’America. Le azzurre sono state battute dagli Usa 45-39.

Tra le azzurre, insieme a Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, anche la fiorettista senese Alice Volpi. Dopo la delusione del quarto posto e la medaglia sfumata nel torneo individuale di fioretto, Alice Volpi si era sfogata sui suoi profili social con un ringraziamento alla famiglia, al suo fidanzato, e alla sua comunità natale: “Ponte d’ Arbia è grazie a te se sono quella che sono e sarai sempre la mia casa e il posto nel mondo dove mi sento più a mio agio, “siamo questi” e ci garbiamo così! Ho fatto del mio meglio e non è bastato, ma stamattina mi sono svegliata felice perché sono onorata di poter rappresentare il mio Paese alle Olimpiadi e giovedì non lo farò da sola, ma fianco a fianco di tre splendide ragazze di cui mi fido e con cui voglio lottare per un Sogno”.

In pedana da quando aveva 7 anni, è da sempre considerata un talento dal valore indiscusso. Lo stimolo che la rende più consapevole del suo valore arriva dai Giochi di Rio 2016 - dove viene aggregata come sparring partner della squadra azzurra - dopo aver visto dagli spalti dell’arena Daniele Garozzo, il suo fidanzato, che le corre incontro con al collo la medaglia d’oro. A quel punto è decisa: “Devo provarci anch’io”.

Il suo palmarès, tra gli innumerevoli successi, può contare ben cinque titoli iridati tra prove individuali e gare a squadre, gli ultimi due ottenuti nell’estate del 2023 sulle pedane casalinghe di Milano. Appassionata di calcio e tifosissima della Fiorentina, nel tempo libero le piace stare all’aria aperta con gli amici, cucinare e praticare il surf. A Tokyo 2021 - al suo debutto da titolare su una pedana a cinque cerchi - conquista il bronzo insieme alle compagne e si ferma ad un passo dalla zona medaglie nella competizione singola. Quell’Olimpiade, dopo tutte le restrizioni passate con il Covid, la vive ugualmente come una rinascita, per lei così come per tutti. Fra gli altri risultati di prestigio anche i due ori vinti nel 2015 e nel 2023 agli European Games di Baku e Cracovia, rispettivamente nella gara individuale e in quella a squadre.