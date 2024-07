Alice Volpi "A queste Olimpiadi posso arrivare in alto"

A Parigi 2024 "ci arrivo consapevole delle mie possibilità. Ho avuto ottimi risultati, sono campionessa del mondo in carica. Fare un’altra Olimpiade è una cosa meravigliosa. Voglio andare là per godermela, fare il massimo e non avere rimpianti. So che posso aspirare ad arrivare in alto". Parola di Alice Volpi, campionessa di scherma nata a Ponte d’Arbia e cresciuta a Siena (con Montalcino nel cuore), cinque titoli iridati tra prove individuali e a squadre, gli ultimi due nell’estate del 2023 a Milano, e bronzo nel fioretto a squadre a Tokyo, nella sua prima esperienza ai Giochi.

"In Giappone eravamo nello stadio senza pubblico, non è stata una vera e propria cerimonia di apertura. Stavolta sarà tutto più emozionante – spiega a MontalcinoNews.com –, in riferimento alla cerimonia, il 26 luglio, lungo la Senna".

A Parigi Alice salirà in pedana il 28 luglio nel singolare e il primo agosto nel fioretto a squadre. A fare il tifo per lei, dal vivo, anche il padre Paolo, che a settembre andrà in pensione dopo 40 anni passati come dipendente del Comune di Montalcino. "Mi portava diverse volte in ufficio, ho conosciuto i suoi colleghi e conservo dei bellissimi ricordi – racconta la campionessa –. A Montalcino sto bene e poi sono appassionata di vino e cibo, e dove meglio che a Montalcino si può mangiare e bere bene! Mi capita spesso anche di venire con gli amici solo per una cena". E se tutto andrà bene alle Olimpiadi, una bottiglia di Brunello è già pronta per essere stappata. "Con babbo andiamo spesso a Banfi, faccio la scorta, me la porto a casa, la faccio assaggiare agli amici. Sono appassionata di vino, anche se sono sempre attenta perché noi atleti siamo sempre a dieta. Ma – conclude Volpi – quando capitano le occasioni per festeggiare, un buon calice di vino non manca mai".

L’atleta delle Fiamme Oro (Polizia di Stato) è l’ultima portabandiera dell’iconico fioretto femminile, specialità nella quale ha vinto due titoli mondiali (il secondo a Milano nel 2023). Continuare a rinnovare i fasti di questa disciplina è di certo un obiettivo. Volpi si prepara quindi alla sua seconda partecipazione olimpica: prima il successo in Coppa del Mondo a Novi Sad, poi Tbilisi. Parigi arriva tre anni dopo Tokyo, debutto olimpico di Alice sul palcoscenico più ambito da ogni sportivo: qui aveva ottenuto la medaglia di bronzo.

Stavolta, c’è da giurarci, l’atleta sense punterà dritta all’oro.