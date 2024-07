Alice Volpi, sfuma la medaglia. La fiorettista senese sconfitta nella sfida per il bronzo olimpico

La delusione per la medaglia olimpica individuale sfumata ancora una volta all’ultimo, l’orgoglio per essere di nuovo sul palcoscenico mondiale ed essere la migliore delle italiane, la speranza di rifarsi nella gara a squadre. Alice Volpi ha fatto sognare tutta Italia, ma ha mancato l’appuntamento con la medaglia, come a Tokyo quando ancora una volta dovette accomodarsi ai piedi del podio nella competizione individuale, conquistando poi il bronzo con le sue compagne in quella a squadre.

Sconfitta, questa volta, dalla canadese Eleanor Harvey, che ha condotto a lungo la finale per il bronzo. Ma Alice era stata capace di una rimonta folgorante, portandosi dal 4-10 al 10-10. Sembrava il preludio per uno sprint vincente, ma Harvey si è imposta 15-12. Un’amarezza, per l’atleta senese che in semifinale aveva invano costantemente rincorso la statunitense Lee Kiefer, oro olimpico Tokyo, vincitrice 15-10.

Per Alice, Mangia d’oro 2022 su proposta della Contrada della Chiocciola, il tifo di tutta Siena, come quello in particolare della comunità della sua Ponte d’Arbia, dove fu accolta con una grande festa dopo la vittoria ai Mondiali di Milano del 2023.

"La partecipazione alle Olimpiadi – ha commentato ieri sera il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni – è un risultato straordinario, tutti noi siamo con te, Alice! Il tuo percorso olimpico ci ha emozionato e uniti. Il tuo spirito combattivo e la tua dedizione sono un’ispirazione per tutti noi. Insieme, continueremo a tifare per te nei prossimi appuntamenti!".

Tutti avevano sperato che si potesse emulare il risultato di Margherita Zalaffi, la fiorettista panterina che nel 1992 conquistò la medaglia d’oro nel fioretto a squadre a Barcellona. Per la straordinaria schermidrice senese nel palmares altre due medaglie, questa volta d’argento, a Seul 1988 sempre nel fioretto a squadre, e ad Atlanta 1996 nella spada a squadre (impresa nell’impresa, vincere in due armi diverse).

Ma Alice Volpi resta in ogni caso un’atleta di primo piano nella storia dello sport senese, con la pioggia di medaglie europee e mondiali. E l’appuntamento è già lanciato al primo agosto, quando le fiorettiste italiane cercheranno l’impresa nella competizione a squadre. A Tokyo, dopo la mancata medaglia nell’individuale, Alice Volpi conquistò quella di bronzo a squadre. Che sia un auspicio per quella sfida.

Orlando Pacchiani