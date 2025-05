La corsa per le Regionali. Tomasi: "Siena strategica"

Ha la concretezza del sindaco Alessandro Tomasi, primo cittadino di Pistoia, in corsa alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia. Ieri alle Volte di Vicobello, affiancato dal coordinatore comunale di Siena Alessandro Manganelli, dal vicesindaco Michele Capitani e dall’assessore Enrico Tucci (a sua volta pronto a correre per la Regione), Tomasi ha dialogato con iscritti e dirigenti arrivati da tutta la provincia (in pole position l’ex sindaco di Chianciano, Andrea Marchetti, e il consigliere comunale di Montepulciano, Gianfranco Maccarone): "Sono orgoglioso del fatto che il mio nome sia stato messo a disposizione. Sto girando tutta la Toscana, prendendo appunti su problemi, istanze e proposte dei vari territori".

Impegnato a "incontrare associazioni di categoria, comitati e amministratori", Tomasi non teme il confronto all’interno della coalizione di centrodestra: "La discesa in campo di Deborah Bergamini in ticket con Marco Stella per Forza Italia? E’ un approccio competitivo legittimo per tutti i partiti dell’alleanza – le parole di Tomasi –. Poi ci si siederà al tavolo regionale e nazionale per decidere". Quindi il riferimento al programma elettorale: "Siamo pronti a governare la Regione. Gli elettori ci devono scegliere in base a idee e proposte concrete. Il territorio di Siena sarà strategico perché ha una storia legata alla cultura, alla finanza e alle Biotecnologie. Queste sono le basi da cui ripartire".

E sul presidente uscente Eugenio Giani: "La nostra non sarà una campagna elettorale contro, non giochiamo di rincorsa, ma proponiamo un modello alternativo fatto di scelte per promuovere lo sviluppo e l’economia. Abbiamo la spinta propulsiva delle idee che il centrosinistra ha ormai esaurito". E ancora: "Noi siamo concreti, stiamo sul pezzo – le parole di Tomasi –. Siena ha bisogno di infrastrutture, provvedimenti sulla sanità, sui Distretti industriali (sia quelli fiorenti sia quelli in crisi), C’è bisogno di ridurre la burocrazia e adottare piani urbanistici per favorire le imprese".

Infine un riferimento alla stazione dell’Alta velocità: "Noi siamo per Rigutino – ha detto il sindaco di Pistoia – ma aspettiamo chiarimenti da un incontro con le Ferrovie dello Stato per capire lo stato delle cose. L’importante è non creare aspettative o illusioni. Lo stesso discorso vale per l’aeroporto di Ampugnano, del quale ho poche informazioni. Alla Toscana servono scelte rapide sulla base di strategie concrete per lo sviluppo dell’economia, altrimenti di fronte alla crisi degli scali di Firenze e Pisa, l’aeroporto della Toscana rischia di diventare quello di Bologna".