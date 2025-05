Girogustando 2025. Si parte da Sovicille. Siena e Montepulciano. Prelibatezze a tavola

Girugustando è uno degli eventi più attesi che inizia nel pieno della primavera senese. Per gli appassionati del buon gusto, e non solo.

Un doppio confronto tra Siena, Roma e la Maremma, ed uno “a bordo cantina” tra Montepulciano e Il Cilento. Comincia così la nuova stagione di Girogustando, la rassegna di incontri tra cuochi ideata da Confesercenti Siena, che è anche una delle iniziative di punta di Vetrina Toscana, il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza la filiera corta enogastronomica. Nel 2025 raggiunge la 24esima edizione, presentata in anteprima a Firenze insieme a Toscana promozione Turistica.

Oltre alla provincia di Siena, anche i territori di Arezzo, Grosseto e Pistoia saranno scenario degli eventi nei prossimi mesi.

Per la serata di debutto, Girogustando sarà per la prima volta in val di Merse: venerdì 16 maggio alla Cantina del Poggiaccio di Sovicille saranno protagonisti Vincenzo Serino, executive chef di Omnia Hotels di Roma, e Lorenzo Aitiani, resident chef del Poggiaccio. Il menu a 4 mani unirà sapori del mar Tirreno e della Montagnola senese sotto le suggestive volte quattrocentesche della residenza d’epoca Borgo il Poggiaccio. Un’esperienza enogastronomica declinata anche in chiave di accoglienza turistica: la serata-evento del venerdì sarà infatti la base per una proposta di soggiorno estesa al weekend.

Pochi giorni dopo, giovedì 5 giugno, la prima tappa a Siena, in piazza Matteotti, dove sarà Taz ad ospitare Morgante, in arrivo da Gavorrano: un incontro tra due realtà giovani, fortemente orientate a coniugare estro e professionalità, che per Girogustando daranno vita ad una proposta condivisa sia sul food che sul drink.

La serie primaverile si concluderà giovedì 26 giugno nei suggestivi spazi di Indigeno cucina terrestre a Salcheto, cantina biologica con vista su Montepulciano. Qui l’ospite in arrivo sarà la Dispensa di San Salvatore.

Dopo la pausa estiva, tra settembre e dicembre la rassegna proporrà 18 eventi nei ristoranti di Arezzo, Grosseto e Pistoia, oltre che di Siena. L’autunno di Girogustando tornerà a coinvolgere la ristorazione termale: dopo l’apprezzata “prima” del 2024, è in vista un’altra cena a 4 mani a bordo piscina, con bagno a seguire. Il programma autunnale si aprirà inoltre alla cucina etnica, con un menu tra indo-ramen realizzato con ingredienti toscani, e metterà alla prova il recupero di tecniche sostenibili, utilizzando le cassette di cottura per una proposta adatta anche ai celiaci. Gli eventi Girogustando 2025 sono sostenuti da Camera di commercio Arezzo Siena, patrocinati dal Comune di Siena e come sempre saranno aperti al pubblico: i dettagli su quelli di primavera (e nelle prossime settimane anche su quelli autunnali) su www.girogustando.tv e su www.vetrina.toscana.it.