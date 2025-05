La città ’rosa’. Siena si prepara all’arrivo del Giro più famoso d’Italia

Siena si colora di rosa, pronta ad accogliere il secondo (in ordine cronologico) grande evento nazionale delle ’due ruote’: dopo le Strade bianche, domenica 18 maggio arriverà il 108° Giro d’Italia, che terminerà la (nona) tappa in piazza del Campo.

Mentre le vie del centro storico vanno vestendosi a festa, con le immancabili badierine rosa, ecco che il Comune predispone il piano d’ccoglienza, tutte quelle misure legate a viabilità, trasporto e sosta, necessarie a tutelare il passaggio della carovana rosa ma anche la vivibilità della città. Per facilitare la sosta nella giornata di domenica 18 maggio sono state individuate nuove aree parcheggio grazie a soggetti privati: il supermercato Coop di via delle Grondaie metterà a disposizione 480 posti auto nella fascia dalle 14 alle 20; Acquedotto del Fiora, Estra e Terrecablate apriranno il parcheggio di viale Toselli, con 100 posti.

Previsto il rafforzamento del servizio di trasporto pubblico. Le aree di sosta a Sud, tra cui i parcheggi lungo strada Massetana Romana, lo scambiatore dei Tufi, la Coroncina, i Due Ponti e il parcheggio di viale Toselli, saranno servite dalle linee Pollicino 51, 52 e 54, con corse più frequenti. Nella zona Nord sarà operativo un servizio di due navette, attive dalle 10 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 20: la navetta ’Bartali’ collegherà il policlinico Le Scotte, viale Bracci e piazza del Sale, permettendo di sfruttare il parcheggio FastPark del policlinico e gli stalli lungo viale Bracci, oltre al parcheggio Coop delle Grondaie. La navetta ’Coppi’ partirà dalla rotatoria di via Raimondo da Capua, percorrerà via Giovanni Paolo II fino a piazza del Sale, servendo le aree di sosta di Siena Nord, tra cui il parcheggio a ridosso del Dream Cafè, i parcheggi degli impianti sportivi dell’Acquacalda, il parcheggio davanti al Cus,, i parcheggi di via delle Province e del Palasport.

Per quanto riguarda i parcheggi, quello della Fortezza sarà chiuso domenica 11 maggio (mercato straordinario) e mercoledì 14 maggio (mercato settimanale) fino alle esigenze di domenica 18 maggio. Il parcheggio Stadio sarà chiuso dalle 23 di domenica 11 maggio fino a fine esigenze di domenica 18 maggio; nei giorni 5, 6 e 8 maggio si prevedono limitazioni alla sosta per lavori di allestimento concerto. Il parcheggio Fonti di Pescaia sarà regolarmente aperto; con aumento dei posti riservati ai titolari di abbonamento il 17 e 18 maggio, in considerazione della riduzione dei posti a Stadio e Fortezza. Il parcheggio Il Campo sarà regolarmente aperto; con aumento, da sabato 17 a domenica 18 maggio, dei posti per i titolari Ztl, in considerazione della riduzione dei posti in piazza del Mercato. Il parcheggio Santa Caterina sarà aperto, ma non accessibile in entrata e uscita dalle 11 di domenica 18 maggio fino al termine degli eventi in giornata. I parcheggi San Francesco, Duomo e Stazione saranno aperti.

Per chi viene in bicicletta è consigliato l’uso della ciclostazione stadio, con accesso dall’ingresso del parcheggio Stadio. In riferimento ai divieti di sosta e circolazione nell’ex campino di San Prospero destinata all’attracco bus turistici, gli stessi vengono indirizzati in alternativa nelle seguenti aree dove è consentita esclusivamente la fermata per la salita e discesa dei passeggeri: strada di Pescaia; piazza Amendola; piazzale Marcello Biringucci; strada dei Tufi; via Baldassarre Peruzzi.

Per la vabilità è pubblicata sull’albo pretorio del Comune l’ordinanza della polizia locale con le norme straordinarie relative alla viabilità cittadina, anche nei giorni precedenti per l’allestimento degli eventi Fuori dal Giro. In particolare, il 18 maggio, ci sarà la chiusura di strada di Scacciapensieri dalle 13; non sarà possibile sostare in via Veneto e negli spazi dell’ex campino di San Prosperoo dalle 14 del 17 maggio; sosta vietata anche in via Fontebranda e via Esterna Fontebranda.

