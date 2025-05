Aggredito a bastonate: "E’ tentato omicidio". Arrestato a Poggibonsi

E’ stato arrestato a Poggibonsi l’operaio slovacco di 40 anni accusato del tentato omicidio di un 70enne nell’agricampeggio di Villafranca, colpito a bastonate. Dopo un anno d’indagini i carabinieri della compagnia veronese e i loro colleghi valdelsani hanno individuato il presunto autore delle botte a seguito delle quali il veterinario si trova tuttora in precarie condizioni di salute. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere – l’uomo è infatti a Santo Spirito – è stata emessa dal gip di Verona su richiesta della procura nei confronti dell’operaio di origine slovacca, in Italia senza fissa dimora, accusato ora del tentato omicidio di un 70enne avvenuto il 6 maggio dello scorso anno nell’agricampeggio "Tione" di Villafranca. L’anziano era molto conosciuto anche perché fra i primi a dedicarsi all’allevamento degli struzzi. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito a Poggibonsi, assieme ai militari del luogo, ed è scaturito al termine dell’indagine in seguito al rinvenimento del titolare di un agricampeggio riverso a terra. Era incosciente e presentava con una profonda ferita alla testa, accanto al suo scooter. L’inchiesta ha accertato che l’uomo era rimasto vittima di una violenta aggressione e i sospetti sono stati rivolti sull’operaio, all’epoca ospite della struttura ricettiva, che era stato fotografato con il cellulare della vittima mentre si aggirava nel campeggio brandendo un bastone.

Proprio gli scatti tirati fuori dal cellulare del veterinario sono risultati fondamentali per trovare chi lo aveva lasciato in una pozza di sangue. Per di più senza un vero e proprio motivo. Quando il 70enne era stato rinvenuto vicino allo scooter in gravi condizioni si era pensato anche ad un incidente. Poteva essere caduto. In realtà quelle ferite erano state causate da una raffica di bastonate. Solo quando i militari dell’Arma sono riusciti ad entrare nel cellulare del 70enne sono spuntate le foto del 6 maggio 2024 dove l’operaio si trovava nell’agricampeggio tenendo in mano un bastone.

La.Valde.