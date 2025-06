Acqua, un’estate più serena. Renai: "Ottimismo per i dati, ma raccomando l’uso attento"

SIENA"I dati ci consentono di guardare all’estate con ottimismo e siamo pronti ad accogliere nel nostro meraviglioso territorio turisti e visitatori, nonché ad affrontare quella che per noi è storicamente la stagione più impegnativa". Così il presidente di AdF Roberto Renai, che comunque invita "come sempre a fare un uso attento e consapevole della risorsa idrica, senza sprecarla o utilizzarla impropriamente".Parole che accompagnano il punto di AdF sulla disponibilità della risorsa idrica sul territorio servito. Le precipitazioni primaverili sono state superiori a quelle del 2024 e "la disponibilità di risorsa idrica – si osserva nella nota di AdF – è leggermente maggiore rispetto allo scorso anno: la dorsale Fiora ha una portata pressoché stazionaria, mentre le dorsali Arbure e Vivo ne fanno registrare una maggiore in confronto al 2024. Anche la disponibilità delle fonti locali resta più o meno stazionaria o leggermente maggiore: per l’area Montagna il livello di falda dell’acquifero dell’Amiata è in aumento e a livelli nettamente maggiori rispetto al 2024 (circa 2,3 metri in più), con le sorgenti locali stazionarie o in leggera ripresa. Nell’area Siena il livello di falda dell’acquifero della Montagnola Senese è significativamente maggiore rispetto al 2024, la maggioranza dei pozzi è utilizzata al di sotto del 75% del valore massimo, mentre le sorgenti locali sono in leggero calo".Sul fronte monitoraggio, AdF precisa che sono oltre 660 i chilometri di rete idrica ispezionati da inizio anno, con una media di più di 2,77 chilometri controllati al giorno. Le azioni messe in campo da AdF per la riduzione delle perdite fisiche hanno consentito di passare dal 46% del 2019 al 35,7% del 2024, con un risparmio in sei anni di 36 milioni di metri cubi d’acqua.