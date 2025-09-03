Accademia Chigiana. Il premio Banca Mps a Sofia Catalano

Uno sguardo al futuro per chiudere il Chigiana International Festival & Summer Academy. Nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini si è svolto il concerto finale del corso di violino tenuto da Salvatore Accardo, al termine è stato consegnato il Premio Banca Monte dei Paschi di Siena 2025, che è andato alla violinista Sofia Catalano, promettente talento, selezionata tra gli allievi del corso di alto perfezionamento in violino tenuto dal maestro Salvatore Accardo. "Il prestigioso riconoscimento – affermano dalla Chigiana – sottolinea ancora una volta il ruolo determinante della Banca Monte dei Paschi di Siena nel sostenere il futuro delle giovani generazioni di musicisti attraverso un impegno concreto nella formazione di eccellenza".

L’attività di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana, attorno alla quale si sviluppa anche il festival estivo appena concluso, quest’anno ha raggiunto il massimo numero storico di 33 corsi, affermandosi sempre di più come punto di riferimento nel panorama musicale internazionale. "In questo contesto – affermano dalla Chigiana – l’insegnamento del maestro Accardo assume un significato particolarmente profondo. Ha legato il suo nome alla storia della musica del XX secolo e di oggi grazie a una carriera straordinaria ed è considerato uno degli ultimi eredi viventi della grande scuola violinistica italiana. Alla Chigiana, il suo corso non rappresenta solo un’esperienza didattica di altissimo livello, ma un luogo di trasmissione di sapere e visione artistica. Qui Accardo guida i giovani violinisti in un percorso tecnico, umano e culturale, aiutandoli a formare una voce musicale autentica". Il corso si è affermato nel tempo come uno dei più ambìti a livello internazionale, capace di formare interpreti oggi attivi nelle principali istituzioni musicali del mondo, tra cui le Orchestre del Teatro alla Scala e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.