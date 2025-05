Truffa dello specchietto, scoperto e denunciato

Santo Stefano Magra (La Spezia), 10 maggio 2025 – Ha avuto la prontezza di non cadere nella trappola e anche una buona memoria delle indicazioni fornite dagli agenti della polizia municipale durante un corso appositamente organizzato per mettere in guardia i cittadini, in particolare gli anziani, sui ripetuti raggiri utilizzando la scusa dello specchietto. Proprio per questo la donna è stata “sveglia“, non è caduta nella trappola e grazie alla sua denuncia ha anche consentito alla polizia municipale di Santo Stefano Magra di identificare l’autore della tentata truffa e denunciarlo. Si tratta di un romano A.S. di 39 anni con numerosi precedenti di polizia specifici sulle truffe.

L’episodio è accaduto in via Cisa a Ponzano Magra. La donna a bordo della sua automobile ha sentito un colpo e si è fermata in un distributore per controllare le cause. E’ stata avvicinata così da un uomo che con fare deciso le ha fatto notare di essere stato urtato mostrandole lo specchietto laterale del suo veicolo chiedendole 200 euro per risolvere il tutto. La donna è stata rapida nella risposta e ha ricordato al truffatore di aver seguito un corso nel quale si parlava proprio di episodi analoghi. A quel punto il malintenzionato si è allontanato frettolosamente. La signora si è presentata al comandante della polizia locale Maurizio Perroni ed è scattata la ricerca coordinata dal vice comandante Andrea Prassini che grazie alle informazioni ricevute e avvalendosi delle telecamere di sorveglianza posizionate in varie zone del territorio ha portato all’individuazione. Si tratta di un pluripregiudicato con precedenti specifici sulle truffe che è stato denunciarlo all’autorità giudiziaria per tentata truffa.