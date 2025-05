“Le abbassiamo la bolletta dopo una verifica del contatore”: ma è una truffa telefonica

Firenze, 9 maggio 2025 – “Buongiorno, la chiamo da Publiacqua…”: ma è una truffa. A denunciare l’ennesima trovata di personaggi senza scrupolo è un cittadino di Montevarchi, che ha ricevuto una telefonata-tranello orchestrata da qualcuno che, spacciandosi per l’azienda idrica, ha provato a comunicare al malcapitato che, “in seguito ad una verifica del contatore, dalle prossima fattura avrebbe ottenuto tariffe più basse”. La telefonata si è poi interrotta. Ma tanto è bastato per spingere giustamente Publiacqua a rilanciare la notizia per mettere in guardia i cittadini. L’azienda ci

tiene a segnalare che “nessuno dei nostri incaricati sta facendo telefonate di questo tipo”. “Invitiamo i cittadini a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta”, la richiesta che arriva da parte di Publiacqua.

Il consiglio, come sempre in questi casi, è di non fidarsi mai di chi chiede informazioni personali o propone vantaggi economici non richiesti via telefono. Nessuna azienda seria – men che meno una società che gestisce un servizio pubblico – comunica cambi tariffari o verifica dati in questo modo. Meglio perdere un minuto per una verifica in più che cadere vittima di una truffa ben architettata.

E se al telefono qualcuno dovesse tornare a dire: "Le abbassiamo la bolletta”, la risposta giusta è una sola: “Grazie, ma prima chiamo io il numero ufficiale per controllare”.