Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Sarzana
CronacaNuovo piano della sosta. Depositato il progetto della City Green Light
24 set 2025
ELENA SACCHELLI
Cronaca
Nuovo piano della sosta. Depositato il progetto della City Green Light

Una sola proposta per la procedura di project financing avviata dal Comune. La giunta la valuterà poi si aprirà la fase di condivisione con la cittadinanza

Il parcheggio di Porta Parma in una foto di archivio

Il parcheggio di Porta Parma in una foto di archivio

Sarzana, 25 settembre 2025 – Riqualificazione delle aree di parcheggio cittadine, con ripristino dei parcheggi resi da tempo inutilizzabili dalle radici sovrastanti, con attenzione particolare a piazza Ricchetti e piazza Avis (Porta Parma). Ampliamento, a tutte le aree con adiacenza commerciale, della sosta gentile. Riduzione dei mesi in cui sarà in vigore il pagamento dei posteggi dopo le ore 20 e installazione e gestione di un sistema di Infomobility.

È stata protocollata nei giorni scorsi in Comune la proposta di project financing che potrebbe portare alla rivoluzione del piano della sosta tanto attesa in città. Ed è stata City Green Light, società che già gestisce l’illuminazione pubblica cittadina, dopo averne fatto richiesta nei mesi scorsi, a presentare lo scheletro di un progetto, che dopo che passerà il vaglio della giunta Ponzanelli – che dovrà valutarne la fattibilità tecnica e economica e l’interesse pubblico connesso - sarà condiviso con la cittadinanza e gli stakeholders che potranno prenderne parte attiva con proposte e richieste. Atteso quindi per il prossimo mese l’avvio della fase partecipativa che potrà portare migliorie e integrazioni a una proposta già articolata e corposa. Da tenere presente che solo una volta che questa sarà definita nel minimo dettaglio, si darà il via alla gara vera e propria aperta a più operatori economici e propedeutica alla selezione del concessionario.

“Si tratta di una forma di partnerariato pubblico-privato – spiega l’assessore alla mobilità e alla viabilità Stefano Torri - in cui il soggetto privato effettua un investimento sulla base di una proposta di gestione del servizio e potrà poi recuperare l’investimento sostenuto attraverso i ricavi derivanti dalla sua gestione, in questo caso la sosta”. Dopo 9 anni di convenzione con Gestopark e due diverse proroghe in suo favore, il Comune apre quindi a nuova fase che ha l’obiettivo di delineare il miglior piano della sosta possibile tenendo conto delle necessità della cittadinanza e di tutti i soggetti coinvolti. “La società che ha presentato lo schema di progetto – precisa l’assessore Torri – si impegna a riqualificare tutte le piazze dove sono presenti parcheggi, da piazza Avis, a piazza Zappa, da piazza Dino Ricchetti, ai giardini di via Ronzano, fino allo spiazzo situato davanti al Barontini. Inoltre è stato messo nero su bianco l’impegno a riqualificare l’area ex Metropark nei pressi della stazione ferroviaria”. Presenti, nello schema progettuale, anche varie possibilità per richiedere e ottenere pass, nonché quella di effettuare l’integrazione della sosta.

Elena Sacchelli

