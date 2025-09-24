Elezioni per rinnovare la Pro Loco: "Una guida credibile e trasparente"

Si avvicinano le elezioni per istituire la nuova Pro Loco di Vezzano, ma il gruppo consiliare di opposizione “Il futuro è adesso” non ci vede chiaro: "Il sindaco chiarisca subito quando e come si terranno le elezioni. Basta ambiguità, la prossima presidenza sia libera dalla politica. Dopo le dimissioni del direttivo della Pro Loco e il conseguente vuoto di rappresentanza, è indispensabile che l’amministrazione comunale spieghi immediatamente quali saranno i prossimi passi per ristabilire la piena funzionalità dell’associazione".

Il gruppo consiliare chiede a Massimo Bertoni, sindaco di Vezzano di annunciare pubblicamente quando si terranno le elezioni, quali modalità e i criteri per partecipare e soprattutto chi garantirà la regolarità e la trasparenza del processo elettorale: "La Pro Loco non è una struttura qualsiasi: è un punto di riferimento storico per la promozione del territorio, della cultura locale e della partecipazione civica. Per questo motivo, riteniamo fondamentale che il futuro della Pro Loco sia affidato a persone realmente indipendenti, competenti e libere da logiche di appartenenza politica. Chiediamo con forza che il prossimo presidente della Pro Loco non sia in alcun modo legato a partiti politici, né direttamente né tramite parentele con esponenti politici locali o nazionali, non possieda tessere di partito né ricopra (o abbia ricoperto) incarichi politici, sia animato esclusivamente dall’interesse per il bene di Vezzano e dei suoi cittadini".

Secondo i consiglieri di minoranza serve una figura capace di unire, non di dividere: "Serve una guida credibile, trasparente e autenticamente rappresentativa della comunità, che sappia rilanciare il ruolo della Pro Loco con spirito di servizio e passione. Il tempo delle ambiguità è finito. I cittadini hanno il diritto di sapere come sarà ricostruita la governance dell’associazione. E hanno il diritto di poter contare su persone che rispondano solo alla propria coscienza e alla propria comunità, non a logiche politiche".