L’Università popolare. Il nuovo ciclo di lezioni

Università popolare: al via le ezioni ada Arcola. Riprenderà infatti domani il programma didattico dell’associazione. Gli argomenti di questo ciclo di lezioni spaziano dall’astronomia alla psicologia. "Apprezziamo lo sforzo di volontà e impegno che esprime oggi l’Università Popolare nel tenere aperto questo spazio importante di formazione e cultura. UniPop porta avanti valori che sono, mai come ora, collante della nostra società – ha detto la sindaca Monica Paganini (nella foto) – come amministrazione comunale forniamo il massimo supporto per questa istituzione culturale di grande valore, lunga storia e tradizione, confermando la concessione gratuita della Sala Polivalente per le attività".

Le lezioni si svolgeranno tutti i mercoledì fino al 19 marzo, nella sala polivalente in piazza 2 Giugno con inizio alle 17 e sarà possibile iscriversi in occasione della prima lezione. Di seguito gli argomenti: 5 febbraio si parlerà di miti e costellazioni invernali, 12 febbraio la scoperta dei neuroni specchio, 19 febbraio parte prima del sistema solare, il 26 febbraio l’evoluzione filogenetica del linguaggio, 5 marzo parte seconda del sistema solare, 19 marzo donne e scienza. Le lezioni di astronomia sono curate da Rosy Sardella, la didattica legata alla psicologia da Attilio Rossi. Per ogni informazione contattare Giorgio Brero al numero 335 398941.