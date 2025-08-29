"Degrado, rifiuti e buche nel piazzale al Termo"

Degrado e rifiuti abbandonati nel piazzale del Termo la situazione si sta facendo sempre più grave: "La cittadinanza è esasperata". Punta il dito contro l’incuria il consigliere comunale di Arcola Paolo Magliani: "Da diverso tempo il piazzale soprastante la ferrovia al Termo, ad Arcola, al confine con i comuni di Vezzano e Spezia, si trova in stato di assoluto degrado con rifiuti abbandonati di ogni genere, anche ingombranti, che causano disagio a passanti e automobilisti e agli abitanti".

La popolazione da sempre lancia appelli per problemi igienici e di decoro. "Per non parlare delle condizioni dell’asfaltatura – aggiunge Magliani –, con buche che danneggiano i veicoli e mettono a rischio di inciampo i pedoni, molti dei quali anziani. Il comitato di zona 3 ha sollevato il problema con una pec firmata dal presidente Sandro Pratesi il 21 agosto. Invano. "lo ha fatto anche l’assessore di Vezzano Nadia Lombardi – prosegue Magliani – che ha più volte cercato di interloquire con gli uffici comunali di Arcola e con la quale ho svolto un sopralluogo il 23 agosto".

Magliani chiede all’amministrazione arcolana una soluzione: "E’ previsto un servizio di sorveglianza in accordo con i comuni confinanti? Sono previsti interventi di rifacimento del manto stradale dell’area di sosta?" Chiede anche se siano chiare le linee di confine tra i tre comuni e se sia in corso un’interlocuzione con le Ferrovie per regolare una volta per tutte la fruizione del piazzale e contrastare l’abbandono di rifiuti.

Cristina Guala