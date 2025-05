Complesso Botta, assegnati 12 alloggi: porte aperte agli anziani e alle forze dell’ordine

Sarzana, 24 maggio 2025 – Dodici appartamenti del complesso Botta apriranno le porte ad anziani ultrasettantenni e rappresentanti delle forze dell’ordine. Con la stipula dei contratti, si sono infatti concluse le operazioni di assegnazione degli alloggi del complesso Botta, con scorrimento dell’intera graduatoria. A conclusione dell’istruttoria avviata tramite il bando comunale per l’assegnazione di complessivi 33 alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers), sono 12 gli alloggi di circa 60 metri quadrati (dotati di una sola camera) che, per rinunce, restano da assegnare: la Giunta Ponzanelli, con una delibera, ha in tal senso stabilito le linee di indirizzo per l’attribuzione con l’obiettivo di utilizzare tutti gli alloggi disponibili. L’atto di giunta prevede infatti che 6 alloggi siano destinati alle Forze dell’ordine e alle Forze armate presenti sul territorio comunale (per essere messi a disposizione del personale in servizio a Sarzana) e 6 vengano riservati a persone ultrasettantenni (singoli o coppie) con requisiti specifici, da selezionare mediante apposito bando. Per quanto riguarda l’assegnazione degli immobili alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, è previsto che il Comune inoltri richiesta formale ai rispettivi comandi, al fine di raccogliere le istanze e valutare la definitiva suddivisione degli alloggi tra i vari corpi militari cui spetterà la verifica dei requisiti del personale in servizio a cui concedere temporaneamente agli appartamenti. Per i 6 alloggi destinati a ultrasettantenni, sarà invece emanato un apposito bando che definirà i criteri di graduatoria, in linea con la Legge Regionale del 2007, stabilendo da subito che i requisiti principali dovranno includere la presenza di anziani soli o coppie di anziani, un Isee compreso tra 8.000 e 28mila euro, e eventuali criteri premiali per disabilità certificate o età più elevata.

“Proseguiamo nell’assegnazione degli alloggi Botta, ricordando sempre come quel progetto potesse trasformarsi in un disastro anche economico-finanziaria per la nostra città, scongiurato con il lavoro di questi anni– dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – Dopo la consegna di 21 alloggi alle famiglie sarzanesi, destiniamo 6 appartamenti ad alloggi di servizio alle forze dell’ordine che operano in città. Altri 6 alloggi saranno invece destinati ad un progetto rivolto ai nostri anziani: una sperimentazione innovativa di cui si contano pochi casi sul territorio nazionale”. “L’attenzione agli anziani – prosegue l’assessore ai servizio sociali Sara Viola – è una priorità per questa amministrazione. Gli anziani rappresentano una fascia di popolazione fondamentale della nostra comunità, portatrice di esperienza, memoria e valori. L’obiettivo di questa amministrazione rimane quello di promuovere una società inclusiva,dove ogni persona possa sentirsi parte di una rete solidale e protetta”.