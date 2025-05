Sanità toscana, eccellenza e criticità. Prime visite, oncologia, maternità: ecco il report

Il Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con la Regione Toscana, Ars Toscana e Ispro, ha presentato i risultati aggiornati della valutazione della performance del Servizio sanitario regionale toscano per l’anno 2024. Un quadro complessivo che mostra certamente segnali positivi ma che evidenzia anche diverse criticità, a partire dalla sostenibilità in termini economici. Ecco i dati presentati a Firenze