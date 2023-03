Volley Prato cede a Firenze Ovest Un calo di forma che fa male

Firenze Ovest

3

Kabel Volley Prato

1

FIRENZE OVEST: Baldinotti, Braschi, Casobaldo, Cassioli S., Cassioli T., Ceccherini, Falorni, Gori, Manna, Masini, Sabatini, Scardigli, Tempestini, Tomberli. All. Vestri.

KABEL VOLLEY PRATO: Balletta, Conti, Dami, Disconzi, Maletaj, Mazzinghi Federico, Mazzinghi Filippo, Mendolicchio, Meoni, Nincheri, Sottani, Trancucci. All. Barbieri.

Arbitri: Del Freo e Rafaniello

Parziali: 25-13; 25-23; 21-25; 25-15.

E’ un momento di calo di forma che nessuno si aspettava quello del Volley Prato nel campionato di serie C maschile. La Kabel incappa nella quarta sconfitta consecutiva. Ma se i primi due ko al tie break contro Firenze e Sestese erano preventivabili, quelli contro Sales e Firenze Ovest sono arrivati a sorpresa. E’ vero che la salvezza è in cassaforte da tempo ma coach Barbieri si aspettava un finale in crescendo. E invece a Brozzi la Kabel è apparsa in calo. Dopo avere ceduto il primo set 25-13, ha provato a tornare in partita nel secondo, salvo poi perdere la frazione 25-23. Nel terzo set la reazione laniera, col parziale vinto 21-25. Ma poi nel quarto set nuovo calo e ko finale per 25-15.