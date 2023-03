Volley Prato, arriva il Club Orte Ora bisogna tornare al successo

Kabel in casa per i tre punti. Gioca questo pomeriggio in posticipo il Volley Prato nel campionato di serie B maschile nazionale. Appuntamento alle 17.30 al Gramsci Keynes (arbitri Bruno e Tronfi) contro il Volley Club Orte. L’urgenza è quella di chiudere la striscia negativa, tornando a vincere dopo la maledizione dei derby toscani.

Il doppio stop contro Lupi Santa Croce e Grosseto ha lasciato il segno nella truppa di coach Novelli. Troppo fallosa e discontinua la Kabel vista in quelle due uscite, soprattutto rispetto a quanto di buono fatto nei mesi precedenti. Orte però è avversaria ostica, sta conducendo un bel torneo e vanta 32 punti in classifica che testimoniano la crescita di questa formazione rispetto all’anno passato.

Gli ospiti tra l’altro sono reduci da un ultimo turno da urlo visto che hanno superato Santa Croce col punteggio di 3-0. Insomma, se la Kabel vuole invertire la rotta deve dare il meglio di sé e tornare ad essere la squadra concreta e determinata vista ad esempio a Livorno.

La rosa del Volley Prato: Alpini M, Alpini L, Bruni, Coletti, Bocu, Giona Corti, Civinini J, Civinini M, Maletaj, Pini, Catalano, Matteini, Bandinelli, Menchetti. All. Novelli.

re.po.