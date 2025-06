Calcio dilettanti, Vincenzo Esposito riparte dalla Prima Categoria Vincenzo Esposito, ex-calciatore di Serie A e a più riprese tecnico del Prato, è tornato in pista ad un paio d'anni dall'ultima esperienza in panchina: l'ex-mister laniero, pratese d'adozione, ripartirà dalla Prima Categoria come direttore generale