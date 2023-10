Un bronzo mondiale di Kickboxing: Filice brilla a Jesolo

A Jesolo (in provincia di Venezia) si è chiusa pochi giorni fa la Coppa del Mondo di kickboxing. Una competizione che ha visto salire sul ring i migliori atleti della disciplina. E a rappresentare la provincia pratese c’era un atleta del TBL Comeana, capace di salire alla fine della kermesse sul gradino più basso del podio. Si tratta di Maicol Filice, che si conferma l’agonista di punta della società carmignanese diretta da Federico Mattei. Un percorso netto, il suo, interrottosi solo in semifinale. Ma che gli ha comunque permesso di agguantare una medaglia di bronzo. E può quindi guardare con maggior fiducia verso il futuro.

"Quattro giorni intensi, vissuti sino all’ultimo. Tra vittorie e sconfitte ho portato a casa un terzo posto. La finale è sfumata per un soffio, ma va bene così – ha commentato il diretto interessato – ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto. Ora c’è solo da continuare a lavorare ancora più sodo per affrontare il prossimo obbiettivo". La sua stagione non può tuttavia considerarsi ancora conclusa, visto che all’orizzonte si profila già un appuntamento particolarmente impegnativo ed affascinante: è il campionato del mondo WAKO che prenderà il via in Portogallo fra qualche settimana. Una manifestazione che si svolgerà ad Albufeira, dal 18 al 26 ottobre prossimi.

E dopo il bronzo di Jesolo, Filice punta a confermarsi ad altissimi livelli. "Come al solito, cercheremo di mettercela tutta per onorare la nostra bandiera e regalare un combattimento avvincente agli spettatori – ha commentato Mattei – sarà dura allenarsi per tutto il mese in corso, ma il programma sarà comunque quello di sempre: lavorare a testa bassa e con impegno, senza passi indietro".

Giovanni Fiorentino