Prato, ritorno al successo in trasferta: Galliani e Barbuti stendono il Tuttocuoio

San Miniato (Pisa), 2 febbraio 2025 - Il derby toscano della 22° giornata del girone D di serie D sorride al Prato, che torna a vincere in trasferta (non accadeva dal 23 ottobre). I lanieri si impongono allo stadio Leporaia di San Miniato, località Ponte a Egola, stendendo il Tuttocuoio con il punteggio di 2-0. Di Galliani e Barbuti le reti che decidono l'incontro. Con questa affermazione la formazione allenata da mister Marco Mariotti sale a quota 29 punti in classifica, portandosi ad una sola lunghezza di distanza dal settimo posto occupato proprio dal Tuttocuoio.

Il tabellino

Tuttocuoio (3-5-2): Carcani; Moretti (dal 78' Centonze), Bardini, Veron; Casari, Fino, Del Rosso, Chiti (dal 65' Boiga), Lorenzini; Russo (dal 78' Haka), Benericetti. A disposizione: Dainelli, Fiscella, Di Natale, Severi, Sansaro, Forte. Allenatore: Firicano.

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Ciavarelli (dall'86' Robi), Conson, Galliani, Girgi (dall'82' Diana); Remedi (dall'88' Videtta), Mazza, Limberti; Di Stefano; Barbuti (dal 79' Iuliano), Cozzari (dall'86' Alessio Rossi). A disposizione: Gariti, Rossi Alessandro, Magazzù, Azizi. Allenatore: Mariotti.

Arbitro: Alessio Vincenzi di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Diletta Cucciniello di Arezzo e Francesco Bagnolesi di Valdarno.

Marcatori: Galliani al 38', Barbuti al 69',

Note: recupero 3' pt, 3' st.

La cronaca

Mariotti schiera subito da titolare la quota Ciavarelli, viste le assenze di Giusti e Preci. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex presidente biancazzurro Andrea Toccafondi. L'inizio è piuttosto equilibrato, anche se lascia presagire che possa essere la formazione di casa quella più viva fra le due. E infatti la prima chance del match è di marca neroverde: attorno al 15' Russo calcia una punizione dal limite e dopo un batti e ribatti la sfera carambola sui piedi di Bardini, che costringe Fantoni ad un super intervento. Passano circa 10 minuti e stavolta è Lorenzini a provarci con una conclusione che dopo una deviazione per poco non si trasforma in un assist per Fino. Sugli sviluppi del seguente corner, è clamoroso l'errore sotto misura di Veron, che manda sopra la traversa il pallone. Scampato il pericolo, il Prato al 29' finalmente si fa vedere dalle parti Carcani: break di Di Stefano, il cui sinistro non inquadra il bersaglio grosso. Dopo un tentativo di Benericetti che finisce largo, ecco l'episodio che sblocca la sfida: al 38' Di Stefano batte un calcio d'angolo che trova Galliani, perfetto di testa nel trafiggere Carcani. La reazione dei locali non si fa attendere: su azione da corner, la girata di Bardini sfugge in un primo momento a Fantoni, che tuttavia recupera il pallone prima che questo varchi la linea di porta. Vibranti le proteste del Tuttocuoio, con la presidentessa Paola Coia a farne le spese, in quanto viene espulsa. Dopo tre minuti di recupero si chiude la prima frazione.

La ripresa si apre con un altro spavento per Fantoni: al 50' Del Rosso sfiora la porta di testa. Quattro giri di lancette più tardi si registra un'occasione importante per i lanieri, con Remedi a servire Barbuti che a sua volta vede l'inserimento di Di Stefano, il cui destro da posizione invitantissima non centra la porta. La centra invece Barbuti al 69': il centravanti biancazzurro svetta sulla punizione di Di Stefano e di testa insacca il raddoppio del Prato. Nelle file ospiti trova spazio l'ultimo arrivato Iuliano. Remedi e compagni controllano senza grossi problemi e il Tuttocuoio sembra non crederci più. Limberti sciupa l'opportunità del possibile 0-3. Mister Mariotti inserisce pure Diana, Robi e Videtta prima del fischio finale, che sancisce il successo laniero.