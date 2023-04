Timec, il sogno a un passo Ora l’ostacolo è San Mauro

Dopo la sosta pasquale, i campionati regionali di calcio a cinque si rimettono in moto. In serie C2, nel girone B, ci sono due squadre pratesi in lizza per la promozione. Una è la Timec Prato che nel posticipo della quartultima giornata ha vinto per 8-7 il derby con il No Sense e si è riportata in testa alla classifica, scavalcando il GF Rione. La squadra allenata da Bini Conti se conserverà questa posizione nelle restanti tre giornate, si aggiudicherà la promozione diretta in C1. Poco più indietro c’è poi anche il San Giusto, che invece mantenendo il quarto posto disputerebbe la semifinale playoff. Alla ripresa domani le pratesi dovranno giocare queste partite: Timec-Sorms San Mauro, GF Rione-No Sense, San Giusto-Atletico Fucecchio, La Querce-Folgor Calenzano. Questa la classifica del girone B: Timec Prato 72 punti; GF Rione 70; Atletico Fucecchio 64; San Giusto 58; Centro Storico Lebowski 54; Sestoese 53; No Sense 49; Folgor Calenzano 40; Shark Pistoia 37; San Michele 36; La Querce 24; Alfieri Campi e Atletico 2001 23; Atletico Pistoia 17; Sorms San Mauro 4; Quartotempo Firenze 3. In serie C1 domani andrà in campo per la penultima di regular season. La Verag Villaggio disputerà la sua ultima gara in trasferta sul campo della Poggibonsese con l’obiettivo di conservare la sua ottima quarta posizione, che però non darà diritto ai playoff.

M. M.