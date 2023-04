Rlc, arriva il fanalino Lucca La Lo Conte in trasferta

Ultima partita della regular season, in serie B regionale femminile, per la Rlc Sistemi Prato. La squadra di coach Pavi Degl’Innocenti, già sicura della seconda posizione e di potersi giocare i play-off, oggi pomeriggio (palla a due alle 18.30 come imposto dalla federazione per far giocare tutte le partite in contemporanea) ospiterà alle Toscanini Le Mura Spring Lucca, attuale fanalino di coda impegnato nel disperato tentativo di evitare l’ultima posizione. Un buon modo per rodare gli ultimi automatismi in vista della post-season. Passando a parlare della serie C Silver maschile, trasferta da prendere con le molle per la prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato targata Lo Conte Edile Costruzioni. Domani alle 18.30 i ragazzi di coach Bertini saranno impegnati sul parquet della Laurenziana, squadra fiorentina in piena bagarre per la salvezza. Al Pala Valenti è prevista temperatura caldissima, quindi per Prato ci sarà l’obbligo a livello mentale, fisico e tecnico, dopo le ultime prestazioni non al top, di indossare il suo abito migliore per tornare a vincere e riavvicinarsi alle zone alte della classifica. Scendendo in serie D maschile questa sera a partire dalle 21 il Cmb Valbisenzio sarà impegnato in trasferta sul parquet di Vela Viareggio; domani pomeriggio, a partire dalle 18.30, invece, la Montemurlo Basket ospiterà il fanalino di coda Wolf Pistoia.

L. M.